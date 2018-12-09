مصرع 4 مواطنين وإصابة 10 في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بالفيوم

انقلبت سيارة ميكروباص أجرة، بعد اختلال عجلة القيادة في يد قائدها، بالطريق الإقليمي في نطاق محافظة الفيوم، قبل منزل طريق (الفيوم/ القاهرة) الصحراوي، بـ30 كم، ما أدى إلى مصرع 4 مواطنين وإصابة 10 آخرين بينهم السائق، بحسب بيان أمني، صباح اليوم الأحد.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة سنورس، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة رقم 1157 ج ه ع، قادمة من مرسى مطروح ومتجهة لمحافظة المنيا، قيادة “حسين محمود.ا” (35 سنة-سائق)، ومقيم بالعزبة الغربية بمطروح، مصاب بكدمات بالكتف الأيسر والظهر.

وبحسب البيان الأمني، فإن الحادث أسفر عن مصرع كل من “علي مخلوف.م” (27 سنة-عامل)، ومقيم بكفر المغربي بمركز العدوة، و”سعيد محمد شرقاوي” (50 سنة-عامل)، ومقيم بقرية الطيبة بمركز سمالوط، و”جميل أحمد محمد” (50 سنة-فلاح)، ومقيم بقرية البهنسة بمركز بني مزار، و”صبحي فايز فؤاد” (30 سنة-فلاح)، من قرية الطيبة بمركز سمالوط.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من “عبدالمنعم محمود جودة” (29 سنة-عامل)، و”سامح ماهر محمد” (25 سنة-عامل)، و”محمد محروس عبدالمولى” (25 سنة-عامل)، و”خالد السيد مندور” (35 سنة-عامل)، ومقيمون بكفر المغربي، و”محمد خويلد محمد” (28 سنة-عامل)، ومقيم بقرية الطيبة، و”هاني خميس محمود” (33 سنة-فلاح)، ومقيم بقرية البهنسة، و”عماد فؤاد محمد” (35 سنة-فلاح)، ومقيم بقرية الطيبة، و”محمد ناجي نزهي” (40 سنة-فلاح) ومقيم بنفس القرية، و”إسلام زيان محمد” (25 سنة)، وجميعهم مصابون بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، أثناء تفاديه إحدى السيارات النقل المحملة بالأخشاب.

تم نقل المتوفيين الأول والثاني وقائد السيارة والمصابين من الخامس حتى التاسع لمستشفى سنورس المركزي، كما تم نقل المتوفيين الثالث والرابع والمصابين من العاشر حتى الثالث عشر لمستشفى أكتوبر المركزي بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة وجار متابعة حالة المصابين.

تحرر محضر بالواقعة، رقم 34333 لسنة 2018م جنح مركز سنورس، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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