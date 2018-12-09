كتب مدحت وهبة أعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن لمتابعة عمليات الصرف على مدار اليوم أن إجمالى عدد الحالات التى قامت بالصرف حتى " نهاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجارى " قد بلغت 4.38 مليون عملية صرف بقيمة إجمالية 6.07 مليار جنيها ، حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 724.23 الف حالة بقيمة اجمالية 1.12 مليار جنيها ، بينما بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات ATM 1.53 مليون حالة صرف بقيمة اجمالية 1.77مليار...

شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن صرف 6.07 مليار جنيه لأصحاب المعاشات فى أول أسبوع من ديسمبر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .