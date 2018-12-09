شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات.. ورأس المال يفقد 10 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 10 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 702.818 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.94% ليصل إلى مستوى 12147 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.27% ليصل إلى مستوى 2004 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.45% ليصل إلى مستوى 12035 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 657 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 1635 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30% ليصل إلى مستوى 469 نقطة.

وقالت ميادة أمين مدير قسم التحليل الفنى بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، إن الأداء السلبى للأسهم القيادية خاصة صاحبة الأوزان النسبية المرتفعة مثل الشرقية للدخان، جلوبال تليكوم القابضة، هيرمس القابضة، طلعت مصطفى القابضة وراء التراجع الحاد للمؤشر الرئيسى للبورصة، وسط أحجام تداول ضعيفة، مما يعنى عدم وجود سيولة شرائية.