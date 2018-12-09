شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف فى أسعار الكوسة والطماطم بسوق العبور اليوم الأحد 9-12-2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الكوسة والطماطم ارتفاعا طفيفا بسوق العبور اليوم الأحد 9 ديسمبر طبقا لأسعار الجملة بسوق العبور، وفق تحديثات الموقع الرسمى للسوق.
وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 1.75 -4.25 جنيه للكيلو، وصل سعر البطاطس ما بين 3 - 7 جنيها للكيلو، واستقر سعر البصل عند سعر ما بين 3 - 5.5 جنيه للكيلو.
وسجلت أسعار الكوسة ما بين 4.5 - 7 جنيه للكيلو، وبلغ سعر الجزر ما بين 1.5 -3 جنيهات، والفاصوليا ما بين 6 - 9 جنيهات ، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1.5 إلى 3 جنيها.
وسجل سعر الباذنجان الرومى من 1.5-3 جنيها ، وبلغ سعر الملوخية من 2.5 -4 جنيها ، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 3 - 4 جنيهات والخيار الصوب بلغ من 4 -6 جنيها.
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