شكرا لقرائتكم خبر عن "الصناعة والتجارة": إنشاء مجلس أعلى لصناعة التمور لتطوير قطاع النخيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أمجد القاضى رئيس مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية التابع لوزارة التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا اتخاذ الاجراءات الخاصة بإنشاء مجلس أعلى للتمور يضم ممثلين عن الجهات المعنية بسلاسل انتاج التمور، لافتا الى ان المجلس سيتولى تطوير قطاع النخيل والتمور وحل مشاكل المنتجين والمصدرين للارتقاء بجودة وسلامة التمور المصرية.

وقال فى تصريحات له على هامش معرض " فود افريكا 2018 " إن مصر قد خطت خطوات كبيرة فى مجال تنمية قطاع التمور حيث تم الانتهاء من إعداد استراتيجية قومية لتطوير قطاع التمور من خلال التعاون مع المؤسسات العالمية المهتمة بالارتقاء وتنشيط قطاع التمور وزيادة عدد المصانع القائمة والجاري تأهيلها والتي تبلغ 160 مصنعاً بالاضافة الي ابتكار منتجات جديدة من التمور مثل ادخال مسحوق التمر في عدد من الصناعات الغذائية كبديل للسكر بنسب إضافة وصلت الي 75% في بعض المنتجات.

وأشار القاضى، إلى أن جهود وزارة الصناعة تضمنت ايضا نقل تكنولوجيات تصنيع عجينة التمر وهو ما ساهم فى خفض واردات مصر من مصنعات التمور بنسبة تعدت 60% فضلاً عن تقديم الدعم الفني اللازم لمضاعفة القدرات التخزينية للتمور بمناطق انتاجها.