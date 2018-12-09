الان تتابع «هيئة الاستثمار» تعرض فرصًا استثمارية في قطاع الطاقة والمياه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فلوريدا -الخليج 365:

شاركت الهيئة العامة للاستثمار في ملتقى ومعرض باور جين لتوليد الطاقة، الذي أقيم بمدينة اورلاندو في ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة الامريكية خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر الجاري.

وتأتي مشاركة الهيئة في المتلقي بهدف عرض الفرص الاستثمارية التي يتضمنها قطاع الطاقة والمياه بالمملكة للمستثمرين المشاركين في المعرض.

وأوضحت الهيئة أن هذا الملتقى الذي يعقد منذ 30 عاماً، يقدم رؤية لا نظير لها حول مستقبل توليد الطاقة والمياه، بما في ذلك التوازن بين المصادر التقليدية والمتجددة، حيث يتضمن الملتقى معرضًا ضخمًا يضم أكثر من 900 شركة ذات نشاط متعلق بالطاقة والمياه، كما يركز على الموضوعات والاتجاهات ذات العلاقة بالتكنولوجيا والابتكار.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار وضعت ضمن استراتيجيتها في جذب الاستثمار 9 قطاعات ذات أولوية عالية ومنها قطاع الطاقة والماء، الذي يعد من أهم القطاعات الاستراتيجية في المملكة، حيث تمتلك المملكة إمكانيات طبيعية هائلة في إنتاج الطاقة الشمسية، جعلتها تحتل المرتبة الـ 6 عالمياً في مجال الطاقة الشمسية، إضافة إلى امتلاكها أكبر سوقٍ لتحلية المياه في المنطقة.