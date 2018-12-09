شكرا لقرائتكم خبر البحث الصوتي والدردشة التلقائية أحدث استخدامات الذكاء الاصطناعي بالتسويق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

قالت مساعد المشرف العام على معهد ريادة الأعمال جامعة الملك سعود الأستاذ المساعد في الذكاء الاصطناعي الدكتورة بدور الريس إن استخدامات الذكاء الاصطناعي في التسويق يمر بمراحل التسويق كلها بداية من مرحلة الترويج مرورا بمرحلة استهداف العميل، ومرحلة البيع، وتكوين قاعدة العملاء، وذلك من خلال تحليل البيانات التي يرصدها من خلال مواقع الانترنت، مشيرة إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يسهل عملية الوصول للجمهور، وتوضيح بيانات السوق.

وأضافت الريس في محاضرة «استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق»، بمقر غرفة الرياض أمس أن من التقنيات المستخدمة حديثا في الذكاء الاصطناعي لعمليات الشراء استخدام البحث الصوتي عبر موقع قوقل، مبينة أن نسبة البحث عبره باستخدام الصوت وصلت إلى 70% من نسبة البحث على الموقع، في إشارة لنجاح تقنية الذكاء الاصطناعي وسهولة استخدامها.

وأوضحت أن من مراحل الذكاء الاصطناعي المتقدمة استخدام الدردشة التلقائية في عملية التسويق، وهي عبارة عن نظام آلي يرد على المستخدمين لتقديم خدمة أسرع وبجودة عالية، مؤكدة أن الروبوت المستخدم في هذه الخدمة لديه القدرة على الإجابة على العملاء وتقديم الخدمة لهم بدلا من انتظار رد خدمة العملاء على العميل.

وعرفت الريس الذكاء الاصطناعي بأنه قدرة الآلة على محاكاة السلوك الإنساني والعقل البشري وأنماط عمله مثل؛ التعليم، والاستنتاج، واتخاذ القرار، والتحليل.

وأشارت خلال المحاضرة التي أدارها رئيس لجنة التسويق بالغرفة الدكتور سلطان الثعلي إلى أن بداية استخدام الذكاء الاصطناعي كتقنية كانت عام 1956، وكان بهدف تقليل الوقت والجهد وزيادة الأرباح.

مراحل استخدامات الذكاء الاصطناعي في التسويق

الترويج

استهداف العميل

البيع

قاعدة العملاء