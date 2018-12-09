شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات. وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 12290 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 2037 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 1221 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 660 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 1644 نقطة. وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى استمر فى التراجع حيث لم تستطيع القوى الشرائية دفع الأسعار صعودًا، مضيفا أن المؤشر قريب جداً من المستهدف 12300 نقطة، وأسفل هذا المستوى سيكون الهدف التالى 12000 نقطة، لذا نصحت بالاحتفاظ بالنقدية.

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