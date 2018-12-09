البنك الأسيوى: ندعم مصر بقوة ومطار القاهرة مؤهل للتحول إلى مركز إقليمى للنقل

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Jin Iiqun

رئيس البنك الاسيوى للاستثمار فى البنية التحتية على هامش افتتاح منتدى افريقيا 2018 والمقام حاليا بمدينة شرم الشيخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمس مع جين ليكون

واكد وزير المالية تحسن الاداء الاقتصادى لمصر وتجاوز الصعوبات والمشكلات التى عانى منها الاقتصاد القومى خلال الفترة الماضية حيث نشهد حاليا تحسن ملحوظ فى الاداء الاقتصادي، لافتا الى ان الحكومة المصرية على علم بمواطن الضعف التى يعانى منها الاقتصاد حيث يجرى العمل على علاجها مثل معدلات البطالة التى نركز حاليا على خفض معدلاتها.

وقال انه عرض على رئيس البنك الاسيوى فرص التعاون المتاحة حاليا بين مصر والبنك الاسيوى للاستثمار فى البنية التحتية خاصة فى 5 قطاعات وهى تطوير السكك الحديدية وتحديث شبكة اتوبيسات النقل العام والتوسع فى انشاء خطوط مترو الانفاق وتحديث وتطوير الموانئ والمطارات المصرية وتنمية قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال ان اللقاء مع رئيس البنك تناول ايضا نتائج الاجتماعات التى اجراها وفد رفيع المستوى للبنك الاسيوى مع كبار المسئولين بالحكومة المصرية خلال زيارته القاهرة نهاية الشهر الماضى حيث ضم الوفد اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين للبنك فى اول زيارة لدولة خارج قارة اسيا، وهو ما يعكس اهتمام البنك الاسيوى بتعميق علاقات التعاون مع مصر احد اهم الدول المحورية بمنطقة الشرق الاوسط والعالم مشيرا الى ان رئيس البنك اشاد بحفاوة وزارة المالية فى استقبال وفد مجلس الادارة التنفيذى خلال زيارتهم للقاهرة.

من جانبه اكد رئيس البنك الاسيوى نجاح تعاون البنك مع مصر فى قطاعى الصرف الصحى والطاقة الشمسية، لافتا الى اهتمام البنك بفرص اخرى للتعاون بين الجانبين فى قطاعات البنية التحتية والتنمية الصناعية وتطوير المرافق العامة، كما دعا الى ضرورة اهتمام مصر والدول النامية عموما بتطوير القطاع الانتاجى والصناعى لما له من اثار قوية على زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

ودعا رئيس البنك الاسيوى الى ضرورة ايجاد فرص تنافسية واستغلال البنية التحتية بمصر خاصة قناة السويس التى يمكن الاعتماد عليها عند الانتهاء من مشروعات تنمية محور المنطقة الاقتصادية للقناة لتكون حلقة الربط بين قارتى اسيا وافريقيا.

وحول فرص التعاون التى عرضها وزير المالية اكد رئيس البنك الاسيوى دعم البنك بشكل كامل لهذه الفرص والمشروعات التى تخطط لاقامتها الحكومة المصرية خاصة ما يتعلق بتطوير الموانئ والمطارات، لافتا إلى أهمية تحويل مطار القاهرة الدولى إلى مركز اقليمى للنقل الجوى للربط بين جنوب افريقيا وقارتى اسيا واوروبا، مضيفا ان البنك الاسيوى لديه خبرة كبيرة ايضا فى مجال خطوط مترو الانفاق، ولذا يرحب بالتعاون مع مصر فى هذا القطاع، موضحا ان مصر تمتلك اراضى صحراوية شاسعة يمكن استغلالها فى انشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

يذكر أن حجم استثمارات البنك يبلغ حاليا 5 مليارات دولار موزعة على 28 مشروعات فى العديد من الدول. كما يسهم البنك حاليا فى تمويل عدد من مشروعات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة اسوان بقيمة 210 مليون دولار بخلاف التوقيع بالاحرف الاولى على اتفاق لمساهمة البنك الاسيوى فى تمويل مشروع للصرف الصحى بالتعاون مع البنك الدولى بقيمة 300 مليون دولار.