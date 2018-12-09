كتب: ضياء السقا أعلنت سلسلة كارفور عن أضخم العروض والتخفيضات لشهر ديسمبر على الملابس والأحذية والمفروشات. وأكدت إدارة كارفور أن العروض تستمر حتى 18 ديسمبر الجاري، بفروع الهايبر. كما أنه يمكن للجمهور، التمتع بخصومات علي المنتجات وجمع نقاط مع نظام "ماي كلوب". اقرأ أيضا: بالأسعار والصور| أقوى عروض "كارفور" في ديسمبر.. تخفيضات غير مسبوقة اقرأ أيضا: بالأسعار والصور| أحدث تخفيضات "كارفور" على "الشاشات والهواتف واللاب توب" عناوين فروع كارفور هايبر بمصر: سيتي سنتر المعادي - City Center Maadi

كايرو فيستفال سيتي - Cairo Festival City

صن سيتي - Sun City

الشروق - Shorouk

العبور - Obour

داندي - Dandy

سيتي سنتر اسكندرية - City Center Alexandria

سيتي لايت - City Light

عروبة - Orouba

طنطا - Tanta عناوين فروع كارفور ماركت بمصر: جرين بلازا - Green Plaza

رويال بلازا - Royal Plaza

الملتقى - Al-Moltaqa

المنصورة - Mansoura

خليج نعمة - Neama Bay

همبرا - Hambra

صن تيرا - Sunterra

ميجا مول - Mega Mall

ميراج سيتي - Mirage City

المعادي الجديدة - New Maadi

حلوان - Helwan

طرة - Torah

الحمد - El-Hamd

دون تاون - Down Town

زيزينيا - Zizinia

بيرامدز مول - Pyramids Mall

بيرامدز فيو - Pyramids View

دولفين مول - Dolphin Mall

جزيرة بلازا - Gezira Plaza

طيبة مول - Tiba Mall

السراية مول - Saraya Mall

حلوان - Helwan

15 مايو - 15 May

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسعار والصور| تخفيضات هائلة من "كارفور" على الملابس والأحذية.. السويت شيرت يبدأ من 69 جنيها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .