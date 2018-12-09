شكرا لقرائتكم خبر عن "إشراق العقارية" تشتري ما قيمته 529 ألف درهم من أسهمها المدرجة بسوق أبوظبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة إشراق العقارية عن شرائها 1.025 مليون سهم، في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم، بتاريخ الخميس الماضي، الموافق 6 ديسمبر الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "أبوظبي"، اليوم الأحد، بأن الصفقة تمت بسعر 0.5164 درهم للسهم، بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 529.4 ألف درهم.

وحسب البيان، يبلغ عدد الأسهم المتبقية للشراء بحسب موافقة الهيئة نحو 231.474 مليون سهم.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافقت، في أكتوبر الماضي، على المضي قدماً في برنامج إعادة شراء إشراق العقارية لأسهمها.

ووافقت عمومية الشركة، بنهاية سبتمبر الماضي، على مقترح شراء الشركة ما لا يزيد على 10% من كامل أسهمها، بقصد إعادة الشراء.

وكشفت النتائج المالية للشركة عن تحقيقها صافي أرباح بلغ 13.5 مليون درهم بالربع الثالث من 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 0.68 مليون درهم في الربع المقابل من 2017.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بلغ 28.2 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغت 0.37 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2017.