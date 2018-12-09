شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إدراج صكوك شركة "صكوك صناعات المحدودة" بقيمة 300 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج الشريحة الأولى من برنامج الصكوك الخاص بشركة "صكوك صناعات المحدودة"، بقيمة 300 مليون دولار، تحت الرمز "XSSENAAT1225".

وقال السوق، في بيان له، اليوم الأحد، إنه يجب على جميع إدارات سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ هذا القرار كلٍّ ضمن مجال اختصاصه.

وأشار السوق، إلى أنه سيتم تعميم هذا القرار على الهيئة وجميع إدارات السوق والوسطاء المعتمدين لدى السوق.

وكشفت البيانات المالية لشركة "صناعات" المملوكة لحكومة أبوظبي في وقت سابق عن ارتفاع أرباحها التشغيلية بنسبة 16% إلى 2.1 مليار درهم خلال العام الماضي وذلك قبل احتساب الضرائب والرسوم والإهلاك.

وكانت "صناعات" الإماراتية قد فوضت كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وسيتي جروب وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وستاندرد تشارترد لترتيب اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، من أجل ترتيب إصدار صكوك بالدولار لأجل من 5 إلى 7 سنوات بعائد ثابت في إطار برنامج بقيمة 3 مليارات دولار.

وتدير "صناعات"، إحدى أضخم الشركات القابضة في مجال الاستثمار الصناعي في دولة الإمارات، مجموعة من الأصول الصناعية المملوكة لحكومة أبوظبي.

وتنشط "صناعات" حالياً في أربعة قطاعات تشمل المعادن وخدمات النفط والغاز ومواد الإنشاء والبناء وإنتاج المأكولات والمشروبات.

وتضم محفظة "صناعات" نخبة من الشركات وهي: شركة الإمارات لصناعات الحديد (حديد الإمارات)، وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وشركة "أركان لمواد البناء" المدرجة بسوق أبوظبي المالي، وشركة دبي للكابلات الخصوصية المحدودة "دوكاب"، ومجموعة "أغذية" المدرجة بسوق أبوظبي المالي.