شكرا لقرائتكم خبر عن "دريك آند سكل": مشروع "الريم مول" ذو تأثير إيجابي على الوضع المالي والسوقي للشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" إن الإيرادات الناجمة عن عقد مشروع "الريم مول" سوف تدخل الشركة حسب برنامج العمل الممتد لـ 22 شهراً.

وأفادت الشركة، في بيان توصيحي، اليوم الأحد، بأن الأرباح ستظهر عند نهاية المشروع، علماً بأن الأثر سيكون إيجابياً على الوضع المالي والسوقي للشركة.

وكانت الشركة قد أعلنت، حلال ديسمبر الجاري، عن فوزها بعقد بقيمة 600 مليون درهم لتنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية لمشروع "الريم مول"، بموجب اتفاقية مشروع تحالف مشترك مع التحالف الرئيسي "إيتينيرا غنتوت "Itinera Ghantoot".

هذا وقد تم تعيين الشركة بصفة مقاول للأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية للمشروع، والذي سيمثل عقب استكماله وجهة عصرية متكاملة للترفيه والتسوق على مساحة 2.8 مليون قدم مربع في "جزيرة الريم" في أبوظبي.

ويعتبر تحالف "إيتينيرا غنتوت" Ghantoot Itinera، المؤلف بين "إيتينيرا" وهي واحدة من كبرى شركات البناء والإنشاء في إيطاليا ومجموعة "غنتوت" الإماراتية إحدى أكبر شركات البناء في الإمارات وهي المقاول الرئيس للمشروع.

وكشفت نتائج أعمال الشركة عن ارتفاع خسائرها إلى 565.1 مليون درهم بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي خسارة بلغ 358.9 مليون درهم خلال الربع المقابل من 2017.

وعلى صعيد نتائج التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، حققت الشركة خسائر بلغت 747.9 مليون درهم، مقابل صافي خسارة بلغ 1.396 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2017.