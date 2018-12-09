شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تغطي 11% من الطلب العالمي على النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية أن السعودية تغطي بمفردها نحو 11% من الطلب العالمي على النفط، حيث أنتجت أكثر من 10.6 مليون برميل يوميا في شهر أكتوبر الماضي، تليها الإمارات بـ3.2 %.

ويسيطر مجلس التعاون الخليجي على نحو خمس الإنتاج العالمي من النفط بأكثر من 18 مليون برميل يوميا، فيما الطلب العالمي يقارب 99 مليون برميل، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأعلنت منظمة أوبك وحلفاؤها في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضية عن انقضاء الاجتماع نصف السنوي للمنظمة وأنها ستخفض 800 ألف برميل كما سيقوم حلفاؤها بتخفيض 400 ألف برميل عن إنتاج أكتوبر وسيفعل ذلك خلال النصف الأول من 2019.

ويُعد مجلس التعاون الخليجي، أحد أبرز التكتلات الاقتصادية عالميا، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول الخليج عام 2017، نحو 1.479 تريليون دولار.

ويشكل الاقتصاد الخليجي 1.85% من الاقتصاد العالمي للفترة نفسها، والبالغ 80.08 تريليون دولار، ما يضع التكتل الخليجي في المرتبة الـ13 بين أكبر الاقتصادات العالمية.

واليوم الأحد تستضيف العاصمة السعودية "الرياض" قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماع الدورة الـ39، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.