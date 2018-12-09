شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الخليج للملاحة" توافق على إعادة جدولة القروض الحالية على سُفنها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة، بجلسته المنعقدة الخميس الماضي، على مقترح إعادة جدولة القروض الحالية على أربع سُفن.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "دبي"، اليوم الأحد، بأن السُفن الأربعة تتضمن كل من "جُلف فناتير"، "جُلف جلمودا"، "جُلف حويلات"، و"جُلف ديفي".

وتجدر الإشارة إلى موافقة عمومية الشركة، خلال نوفمبر الماضي، على إصدار صكوك إسلامية بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليون درهم، من خلال طرح خاص لصالح شركة واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري.

ومن المقرر أن تكون تلك الصكوك إلزامية التحويل لأسهم بالشركة، بسعر تحويل يبلغ 1 درهم مقابل كل صك على حدة، بفترة تحويل تصل إلى ثلاثة أشهر تنتهي في 18 فبراير 2019.

ويتمثل الغرض من إصدار الصكوك في تمويل عمليات توسيع الشركة من خلال إتمام بناء ناقلات نفط جديدة وشراء سفن لنقل الثروة الحيوانية من أجل تنويع العمليات التجارية.

وكشفت النتائج المالية للشركة عن تحقيقها صافي خسارة بالربع الثالث من العام الجاري بلغ 2.99 مليون درهم إماراتي مقابل صافي ربح بلغ 12.4 مليون درهم في الربع المقابل من العام الماضي.

وحققت الشركة صافي خسائر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 17.8 مليون درهم مقابل صافي ربح بلغ 31.4 مليون درهم بالفترة المقابلة من 2017.