شكرا لقرائتكم خبر عن "شعاع كابيتال" تشتري ما قيمته 294 ألف درهم من أسهمها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شعاع كابيتال عن شرائها 300 ألف سهم من رأس المال المكتتب فيه، بتاريخ الخميس الماضي، الموافق 6 ديسمبر الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "دبي"، اليوم الأحد، بأن الصفقة تمت بسعر 0.98 درهم للسهم، بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 294 ألف درهم.

وحسب البيان، يبلغ عدد الأسهم المتبقية للشراء بحسب موافقة الهيئة نحو 88.515 مليون سهم.

وكانت عمومية الشركة قد وافقت، في سبتمبر الماضي، على عملية شراء أسهمها بقصد إعادة البيع، مع تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ القرار خلال المدة التي توافق عليھا ھيئة الأوراق المالية والسلع لتنفيذ عملية الشراء.

وقامت الشركة، خلال نوفمبر الماضي، بالاستحواذ على حصة بنسبة 4.8% في مصرف عجمان في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون درهم إمارتي، عقب اكتتاب "شعاع" في إصدار الحقوق الخاص بالمصرف.

وأشارت الشركة، في بيان سابق، إلى أن مصرف عجمان نجح في المحافظة على مسار نمو تصاعدي منذ نشأته وإلى يومنا هذا، كما نجح في تكوين شبكة ناشطة من الخدمات مدعومة ببرنامج فعال لتوسيع قاعدة عملاء المصرف.

يذكر أن الشركة حققت تراجعا في إلى الأرباح 56.5 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي ربح بلغ 59.8 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام 2017، مسجلة تراجعاً بنسبة 5.8%.