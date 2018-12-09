شكرا لقرائتكم خبر عن "فيبكو" تحصل على تصنيف ائتماني فئة "BBB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو" عن حصولها على تصنيف ائتماني فئة "BBB+" من الدرجة الاستثمارية من وكالة سمة للتصنيف "تصنيف" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، إن التصنيف استند على عدة عوامل إيجابية، منها السجل التشغيلي الطويل في مجال تصنيع مواد التعبئة والتغليف، مما انعكس بشكل قوي على مكانة الشركة السوقية وعلامتها التجارية.

كذلك اعتمد التصنيف على كفاءة الشركة ومزاياها التنافسية ومعرفتها العميقة بطبيعة صناعتها بما يضمن الحصول على طلبات شراء من عملاء متميزين بالسوق بشكل مستمر ومتكرر وصولاً للحصة الأكبر في السوق بما يعزز من فرص النمو والاستدامة.

ومن بين العوامل الإيجابية للشركة، تركيز خططها على التصدير لمعظم منتجاتها الرئيسية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

هذا وتنوع الشركة مصادر دخلها من خلال الاستثمار في قطاعات صناعية أخرى ذات علاقة بمجالات عمل الشركة الرئيسية، وهذا ما نتج عنه إطلاق أحدث مشاريع الشركة (صناعة الأنسجة التقنية) عن طريق شركتها التابعة (شركة فبك للصناعة) مما يتوقع أن يساهم في ارتفاع معدل المبيعات للشركة الأم.

وتتمتع الشركة بتسهيلات لوجستية ناشئة عن الموقع الجغرافي للشركة محلياً وإقليمياً وعالمياً، فضلاً عن الوضع الجيد لهيكلة رأس المال والسيولة الحالية للشركة، بالضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بإدارة المخاطر ومستوى الحوكمة والكفاءة الإدارية والاستراتيجية المتوازنة.

وصرح رئيس مجلس إدارة "فيبكو" فيصل بن محمد الحربي، بأن هذا التصنيف يعد الأول من نوعه في المملكة على مستوى شركات الصناعات التحويلية، مُشيراً إلى أن درجة التصنيف التي حصلت عليها الشركة تعد من أفضل التصنيفات للشركات الصناعية استناداً للعوامل سالفة الذكر.

وقال الحربي، إن هذا التصنيف يعكس مدى قوة مركز الشركة المالي والنقدي مما يؤكد قدرة فيبكو المالية في الحصول على التمويل المطلوب لأي استثمارات استراتيجية حالية أو مستقبلية، بالشكل الذي يسهم في تعظيم القيمة السوقية للمساهمين ومواكبة تطلعاتهم المستقبلية.

وجدير بالذكر أن فيبكو حققت صافي أرباح بلغ 2.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 4.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2017.