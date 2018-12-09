شكرا لقرائتكم خبر عن تداولات السعوديين بالأسهم الأمريكية والأوروبية تقفز لأعلى مستوى في آخر ثلاث سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغت تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية والأوروبية، عبر الشركات المرخص لها من هيئة السوق المالية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ، نحو 31.56 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوى في آخر ثلاث سنوات.

وارتفعت تداولات البيع والشراء خلال تلك الفترة بنسبة 24.6% بمقدار 6.24 مليار ريال، إلى 31.56 مليار ريال، مقارنة بنحو 25.31 مليار ريال بنفس الفترة من العام الماضي 2017، بحسب صحيفة الاقتصادية.

واستحوذت تداولات الأشخاص في الأسواق الأمريكية والأوروبية على نحو 91.8% من إجمالي التداولات في الأسواق الخارجية، البالغة 7.87 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وكانت تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية والأوروبية، عبر الشركات المرخص لها من هيئة السوق المالية، بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 24.33 مليار ريال.

فيما ارتفعت تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية والأوروبية بسبة 28.9% خلال العام الماضي 2017 إلى نحو 32.22 مليار ريال، مقارنة بتداولات بلغت نحو 25 مليار ريال في العام 2016.