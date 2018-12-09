شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "صناعة الورق" تبحث إطفاء جزء من خسائرها المتراكمة في 31 ديسمبر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، يوم الإثنين الموافق 31 ديسمبر الجاري، للنظر في توصية باستخدام الاحتياطي النظامي البالغ 66.248 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، بأن استخدام الاحتياطي سيتم بغرض إطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة والتي تقدّر بـ 43.9% من رأس مال الشركة.

هذا وستصوت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتعيين فهد بن محمد الداوود، وسعد بن عماش الشمري، وسليمان بن عبدالعزيز الزبن، كأعضاء في مجلس الإدارة، على أن يستكملوا الدورة المقرر انتهاؤها في 26 أبريل 2021.

وكانت عمومية الشركة، قد اعتمدت الموافقة على تخفيض رأس المال بنسبة 45.56%، من 450 مليون ريال إلى 245 مليون ريال، ليتراجع عدد الأسهم من 45 مليون سهم إلى 24 مليون سهم، وذلك بإلغاء عدد 21 مليون سهم من أسهم الشركة، بواقع تخفيض 0.933 سهم لكل سهمين.

وقالت الشركة، إن السبب الرئيس لتخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة ودعم نمو الشركة مستقبلا ولا يوجد أي تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

يذكر أن السعودية لصناعة الورق كانت قد حققت صافي خسائر بلغ 37.3 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي خسائر بلغ 3.1 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وارتفعت خسائر الشركة بنسبة 295.5% إلى 52.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 13.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.