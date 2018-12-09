شكرا لقرائتكم خبر عن %2.5 حصة الإمارات من قرار خفض الإنتاج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة إن حصة الإمارات من الخفض هي 2.5% من حجم إنتاج أكتوبر مع احتمالات تغير النسبة صعوداً أو هبوطاً تبعاً لظروف السوق العالمية.

ورحّب المزروعي باتفاق خفض الإنتاج الذي توصّل إليه المنتجون من داخل "أوبك"والشركاء من خارج المنظمة، بحسب صحيفة الخليج.

وأعلنت منظمة أوبك وحلفاؤها في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضية عن انقضاء الاجتماع نصف السنوي للمنظمة وأنها ستخفض 800 ألف برميل كما سيقوم حلفاؤها بتخفيض 400 ألف برميل عن إنتاج أكتوبر وسيفعل ذلك خلال النصف الأول من 2019.