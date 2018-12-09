شكرا لقرائتكم خبر عن 209 آلاف وحدة تحت الإنشاء ببرنامج "سكني" بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغ عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء عبر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية، نحو 209 آلاف وحدة سكنية.

واستحوذت منطقة مكة المكرمة على 45.8 % منها، بنحو 95461 وحدة تحت الإنشاء، بحسب صحيفة الاقتصادية.

فيما بلغ عدد الوحدات السكنية الجاهزة التي وزعت يبلغ نحو 26273 وحدة سكنية، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى بتوزيع 5292 وحدة.

تليها منطقة الشرقية بالمرتبة الثانية بعدد 4297 وحدة، ثم مكة المكرمة بنحو 2989 وحدة، ومنطقة تبوك بـ2073 وحدة.

وبلغ عدد الوحدات الموزعة في منطقة حائل 1698 وحدة، تليها القصيم بـ 1646 وحدة، ثم منطقة نجران بنحو 1603 وحدات، ومنطقة جازان بنحو 1579 وحدة.

وكانت مصادر قد كشفت في يوليو الماضي أن عدد المتقدمين بطلب إلى وزارة الإسكان السعودية للحصول على خيارها السكني الجديد "شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق" بلغ نحو 43 ألف مستفيد.

وكشفت الوزارة نهاية يونيو الماضي عن تخطي الوحدات السكنية التي أعلن برنامج "سكني" عن تخصيصها خلال الستة أشهر الماضية من العام الجاري نحو 46 ألف وحدة سكنية (فلل وشقق) جاهزة وتحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين.