شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة السعودية: قرار "أوبك"الأخير سينعكس إيجابا على استقرار السوق البترولية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية إن القرارات التي توصلت إليها اتفاقية منظمة أوبك والدول من خارجها ستنعكس نتائجها على استقرار وتوازن السوق البترولية.

وأضافت الوزارة في تغريدة لها على حسابها في "تويتر"، أن القرار يسري من بداية يناير 2019، على أن تتم المراجعة في أبريل 2019.

وأعلنت منظمة أوبك وحلفاؤها في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضية عن انقضاء الاجتماع نصف السنوي للمنظمة وأنها ستخفض 800 ألف برميل كما سيقوم حلفاؤها بتخفيض 400 ألف برميل عن إنتاج أكتوبر وسيفعل ذلك خلال النصف الأول من 2019.