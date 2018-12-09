شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن سلمان يدشن أولى مراحل مدينة "سبارك" للطاقة غدا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي وزير الدفاع، سيقوم يوم غد الإثنين بتدشين المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك ".

ومن المقرر أن يتم تطوير المدينة خلال ثلاث مراحل على مساحة إجمالية تبلغ 50 كيلومترًا مربعًا، بينما تغطي مساحة المرحلة الأولى 12 كيلومترًا مربعًا وتنتهي أعمال تطويرها بالكامل في 2021، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتتولى شركة أرامكو السعودية تطوير البنية التحتية للمدينة وتشغيلها وإدارتها وصيانتها بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن".

وتستهدف المدينة لدى اكتمال مرحلتها الأولى جذب ما يزيد عن 120 استثماراً، وتضم (سبارك) خمس مناطق رئيسة أولها صناعية تركز على التصنيع العام، والكهربائيات والمعدات، والسوائل والكيميائيات، وتشكيل المعادن، والخدمات الصناعية.

ومن المُتوقّع أن تسهم المدينة عند تطويرها بالكامل بحلول عام 2035م، بأكثر من 22 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وأن توفر ما يصل إلى 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى توطين أكثر من 350 منشأة صناعية وخدمية جديدة.



وكشفت شركة أرامكو السعودية في وقت سابق عن إنجاز نحو 90% من التصاميم الهندسية لمشروع مدينة الملك سلمان للطاقة.

وكانت "أرامكو" قد بدأت في أعمال الإنشاءات لإعداد موقع مشروع المدينة في الربع الثالث من العام 2017.

وكشف محمد العساف، نائب رئيس تطوير الأعمال الجديدة بشركة أرامكو السعودية، في منتصف الشهر الجاري أن التقديرات الحالية تُشير إلى أن مدينة الملك سلمان للطاقة ستضيف نحو 22.5 مليار ريال سنويا للناتج المحلي للمملكة وذلك بعد اكتمالها بشكل كلي.

وتقع مدينة الملك سلمان للطاقة بين حاضرتي الدمام والأحساء، وسوف يتم تطويرها خلال ثلاث مراحل على مساحة إجمالية تبلغ 50 كيلومترًا مربعًا.

وتمثل مدينة الملك سلمان للطاقة استجابة لمتطلبات رؤية السعودية 2030 فيما يتعلق بتعزيز مستوى التنويع الاقتصادي ودعم نمو القطاع الخاص، والاستمرار في تطوير قطاع الطاقة.