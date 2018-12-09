شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة العقارية تكشف عن اكتمال الأعمال الإنشائية لـ"جيت واي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة رأس الخيمة العقارية المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية عن اكتمال الأعمال الإنشائية في مشروع جيت واي ريزيدنس الواقع بجزيرة الراحة بميناء العرب في إمارة رأس الخيمة.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن المشروع الجديد يقع على مدخل ميناء العرب، ويتكون من 144 شقة سكنية.

وأشارت الشركة إلى أنه تم بيع 50% من إجمالي الشقق، فيما ستتاح الوحدات المتبقية للمشترين المرتقبين مع دخول المبنى المراحل النهائية من أعمال التصميم الداخلي والتشطيبات.

ومن المقرر تسليم المشروع في الربع الثالث من العام 2019.

يشار إلى أن الشركة كشفت في سبتمبر الماضي عن عزمها استعراض خططها التطويرية الحالية، المتضمنة مشروعاً ترفيهياً هو من نوعه الذي يُقام على جزيرة الحياة في ميناء العرب برأس الخيمة بتكلفة تبلغ 10 مليارات درهم.

وحققت الشركة صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بلغ 6.1 مليون درهم، مقارنة مع 74.7 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2017.

بينما كانت الشركة قد حققت صافي أرباح خلال النصف الأول من 2018، بلغ 29 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغت 61.7 مليون درهم في النصف المقابل من 2017.