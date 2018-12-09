شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 9 وحتى 13 من ديسمبر الجاري، مجموعة من الأحداث، تتضمن اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة لجام للرياضة، أسمنت نجران، السعودي الفرنسي، الجماعي، عناية، ثوب الأصيل. بالإضافة إلى صرف أرباح كل من شركة البابطين، سدافكو، فضلاً عن أحقية أرباح شركة غازكو.

وتبحث الجمعية العمومية غير العادية لشركة لجام للرياضة، الأحد، الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة.

وتنظر الجمعية العمومية لشركة ثوب الأصيل، غداُ الإثنين، في مقترح توزيع أرباح نقدية علي مساهمي الشركة عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون ريال، بواقع ريال واحد لكل سهم، وبما يعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبدأ شركة البابطين للطاقة والاتصالات، الإثنين، بدء توزيع الأرباح النقدية المستحقة عن التسعة أشهر الأولى من 2018، بقيمة 21.3 مليون ريال بما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم، وبما يعادل نصف ريال للسهم.

وتنظر الجمعية الخاصة لحملة صكوك أسمنت نجران، غداً الإثنين، التنازل عن أي حق قد ينشأ بموجب الاقرارات والتعهدات من الأحكام والشروط الخاصة بالصكوك البالغ قيمتها 400 مليون ريال، والتي تنتهي في يونيو من عام 2020، نتيجة لعدم الالتزام بأحد الشروط المالية الواجب الالتزام بها حسب القوائم المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2017.

وتبحث الجمعية العمومية للبنك السعودي الفرنسي، الثلاثاء، الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من الأول من يناير 2019، ولمدة ثلاث سنوات.

كذلك تنظر الجمعية العمومية غير العادية لشركة النقل الجماعي، الأربعاء، الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، يوم الأربعاء، زيادة رأس مال الشركة بقيمة 200 مليون ريال، من خلال طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بما يعادل 200 مليون سهم.

وتبدأ الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، الأربعاء، توزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي الشركة للعام المالي 2018/ 2019، بقيمة 65 مليون ريال، بحصة تبلغ 2 ريال للسهم الواحد، وبنسبة 20% من قيمة السهم الاسمية.