بيتك وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 09-12-2018

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بيت التمويل الكويتي (KFH) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.47% بما يعادل 9.00 ريال ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 609.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 649.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 600.00 ومستوى المقاومة 649.00 .
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