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شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) يتجاوز الهدف السعري الثاني -تحليل صباحي- 09-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم كما توقعنا لهدفه السعري الثاني عند مستوى 5 ريال، وتجاوزه خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 5.11 ريال، والذي يقابل أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، ومصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول هو الاعلى في عام، ويتجه السهم حاليا لمستوى المقاومة التالي عند 5.40 ريال، شرط ثبات السهم أعلى مستوى 4.90 ريال.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.90 وبين مستوى المقاومة هو 5.40 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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