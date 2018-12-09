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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة يشهد ارتفاع في أحجام التداول – تحليل صباحي – 09-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بنك وربة (WARBABANK) للجلسة الثانية على التوالي محققاً أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 4.13% بما يعادل 9.00 نقطة ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، مع ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، لينجح في اختراق مستوى المقاومة 225.19 ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 225.19 ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 245.58 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 220.00 ومستوى المقاومة 245.58 .
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