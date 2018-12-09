زين محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 09-12-2018

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN ) على ارتفاع في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.63% بما يعادل 3.00 نقطة ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وتأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 468.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 487.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 468.00 ومستوى المقاومة 487.00 .
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