شكرا لقرائتكم خبر عن زين محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 09-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN ) على ارتفاع في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.63% بما يعادل 3.00 نقطة ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وتأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 468.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 487.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 468.00 ومستوى المقاومة 487.00 .