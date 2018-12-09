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شكرا لقرائتكم خبر عن الامتياز ينخفض بتأثير مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 09-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ثبات مستوى المقاومة 130.00 انخفض سهم شركة الامتياز للاستثمار (ALIMTIAZ) في آخر جلساته ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.77% بما يعادل -1.00 نقطة ، وسط الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك نحن نرجح عودة الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 130.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 140.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 125.00 المقاومة 135.00 .
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