شكرا لقرائتكم خبر عن الامتياز ينخفض بتأثير مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 09-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ثبات مستوى المقاومة 130.00 انخفض سهم شركة الامتياز للاستثمار (ALIMTIAZ) في آخر جلساته ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.77% بما يعادل -1.00 نقطة ، وسط الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك نحن نرجح عودة الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 130.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 140.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 125.00 المقاومة 135.00 .