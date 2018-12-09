شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي يحني الأرباح – تحليل صباحي – 09-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بنك الكويت الدولي (KIB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليجني أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير ، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير .

ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 271.30 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 282.29 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 265.00 ومستوى المقاومة 280.00 .