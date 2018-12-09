أهلي يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 09-12-2018

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم البنك الأهلي المتحد (AUB) في آخر جلساته ، وذلك على اثر استناده لدعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.49% بما يعادل 1.00 نقطة ، في ظل تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 215.00 ، طيلة ثبات الدعم 205.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 205.00 ومستوى المقاومة 215.00 .
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