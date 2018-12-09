شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يغلق على ارتفاع جديد - تحليل صباحي - 09-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) في آخر جلساته ، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها -0.84% بما يعادل 45.33 نقطة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 5471.54 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 5384.58 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5384.58 ومستوى المقاومة 5471.54 .