شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يغلق على ارتفاع جديد - تحليل صباحي - 09-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) في آخر جلساته ، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها -0.84% بما يعادل 45.33 نقطة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 5471.54 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 5384.58 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5384.58 ومستوى المقاومة 5471.54 .
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