شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يغلق على انخفاض جديد – تحليل صباحي – 09-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) على انخفاض جديد في آخر جلساته ، وذلك وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.44% بما يعادل -34.65 نقطة ، في ظل تأثر المؤشر بخروجه من نطاق قناة سعريه هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 7702.25 ، ليستهدف مستوى المقاومة 8038.59 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7702.25 ومستوى المقاومة 8038.59 .
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عدد أسهم الشركات الرابحة 51
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 122
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عدد أسهم الشركات الثابتة 14
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عدد أسهم الشركات المتداولة 187
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