شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إعلانه غدا.. تعرف على كيفية احتساب "التضخم" × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لإعلان معدل التضخم لشهر نوفمبر، غدا الاثنين، حيث انه فى يوم 10 من كل شهر، يعلن الجهاز معدل التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية للشهر السابق، والذى قد يكون مسجلا ارتفاعا أو تراجعا كما هو الحال على مدار الأشهر السابقة مقارنة بمثيلتها من العام الماضى.

ولكن، كيف يحسب الجهاز معدل التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية شهريا؟ وماذا يعنى معدل التضخم فى الأساس؟، هذا ما سيوضحه التقرير التالى فى عدة نقاط مبسطة، وفقا للمنهجية التى يعتمد عليها الجهاز فى احتساب "التضخم".

1- يعنى "التضخم" ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.

2- ينتج "التضخم"، من حدوث اختلال بالسوق بين الأسعار من جهة، وأسعار عناصر الإنتاج من جهة أخرى.

3- يعلن "التضخم"، فى يوم 10 من كل شهر.

4- يحسب "التضخم"، بعد قياس نسبة التغير فى أسعار السلع الاستهلاكية.

5- يقيس جهاز الإحصاء نسبة التغير على أسعار حوالى 1000 سلعة وخدمة شهرياً لمعرفة معدل التضخم.

6- يقاس التغير على أسعار السلع والخدمات شهرياً من 15 ألف مصدر بالجمهورية.

7- تقاس نسبة التغير فى أسعار السلع الاستهلاكية من 8 مناطق جغرافية بالجمهورية.

8- يتم جمع أسعار السلع الغذائية والصناعية والخدمات شهرياً من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1-21 من كل شهر.

9- يرصد ثُلث هذه السلع والخدمات بشكل أسبوعى، أى نحو 333 سلعة وخدمة أسبوعيا.

10- تشمل السلع المقاس أسعارها أسبوعياً "الخضروات، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والطيور، والبيض، والسكر، والزيت، وغيرها".