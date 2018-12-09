جزيرة مريم تعزز جاذبية الاستثمار العقاري في الشارقة

الشارقة - الخليج 365 :

أعلنت "إيجل هيلز الشارقة" عن مشاركتها في منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2018 الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يومي 10 و11 ديسمبر/كانون الأول الجاري في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. وتأتي مشاركة الشركة في هذا الحدث كجهة عارضة وراع بلاتيني، بهدف عرض مشاريعها العقارية السكنية والتجارية وتلك الخاصة بالضيافة والحياة العصرية في جزيرة مريم، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية أمام العملاء والمستثمرين المحتملين وذلك من الساعة 9 صباحاً وحتى 3 بعد الظهر.

وتعليقاً على المشاركة، قالت لو بينغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إيجل هيلز": "تلتزم "إيجل هيلز الشارقة" برفع معايير سوق الاستثمار العقاري في الشارقة، ونحن حريصون على المساهمة بطرق مبتكرة لتعزيز واقع القطاع العقاري في الإمارة بشكل أكبر. ونهدف من مشاركتنا في منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2018 إلى تسليط الضوء على آخر التطورات والتقدم المحرز في مشاريعنا في إمارة الشارقة والتي تستقطب كبار المستثمرين من الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. ونحن على ثقة أن هذا المنتدى سيكون منصة مثالية لتعزيز حضورنا في السوق، وفي نفس الوقت الترويج لإمارة الشارقة كوجهة سياحية وسكنية مثالية."

وتعد جزيرة مريم مشروعاً تطويرياً يمتد على مساحة 460,000 متر مربع، ويوفر إطلالات رائعة على الخليج العربي وأفق مدينة الشارقة. ويشتمل المخطط الرئيسي لهذا المشروع على شقق سكنية راقية ومتاجر للبيع بالتجزئة وفنادق من فئة أربع وخمس نجوم ومنافذ للمأكولات والمشروبات على الواجهة المائية، بالإضافة إلى "سوق" والعديد من المرافق مثل السبا والنادي الصحي وبركة للسباحة ومنطقة ألعاب للأطفال.

ويهدف منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى مناقشة التطورات الاجتماعية والاقتصادية في إمارة الشارقة والتحولات السريعة في الاقتصاد العالمي. كما سيناقش الحدث الحلول والتقنيات المبتكرة التي تسهم في تعزيز تنافسية الإمارة وسبل استقطاب الاستثمارات المستدامة.

وتعد "إيجل هيلز الشارقة" مشروعاً مشتركاً بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" و"إيجل هيلز"، شركة التطوير والاستثمار العقاري الخاصة ومقرها أبوظبي. وتقوم "إيجل هيلز الشارقة" بتطوير ثلاثة مشاريع كبرى في الشارقة هي؛ "جزيرة مريم" و"واجهة كلباء" و"قصر الخان"، والتي تعكس رؤية "إيجل هيلز" في إقامة مجمعات سكنية ومرافق متكاملة للضيافة والبيع بالتجزئة والحياة العصرية في الشارقة.