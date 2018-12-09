توسعة مصنع صيني لإنتاج الـ "بوليمر" في "جافزا" بدبي

دبي - الخليج 365 :

قامت "تشينا إكس دي" (China XD)، واحدة من شركات الكيماويات الرائدة في الصين، ومن بين أكبر 500 شركة كبرى غير مملوكة للحكومة، بافتتاح منشأة جديدة لفرعها "أيه آي كومبونانتس ماتيريالز إف زد إي"، في جافزا.

تعمل الشركة في تطوير وتصنيع وبيع مواد البوليمر المركب لصناعات السيارات العالمية. ويمثل افتتاح المنشأة الجديدة المرحلة الأحدث في تطور جافزا باعتبارها الوجهة المفضلة للصناعات التكنولوجية العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعبر المنطقة.

وتشمل خطوط الإنتاج الرئيسية التي تنتجها وتطورها وتبيعها "تشينا إكس دي"، منتجات للطباعة ثلاثية الأبعاد، وخيوط ومساحيق قابلة للطباعة ثلاثية الأبعاد ومواد مركّبة حيويّة، ومركّبات الكتل الحيوية وأشباك النيلون النفطية طويلة السلسلة، بالإضافة إلى السبائك والبلاستيك الهندسي المتطور.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات:

"نرحب بقرار تشاينا إكس دي لتوسيع عملياتها في جافزا من خلال منشأة تصنيع متطورة لمنتجات التكنولوجيا المتقدّمة. إنه إنجاز جديد لموانئ دبي العالمية وجافزا في الوقت الذي نواصل فيه ال للمساهمة في النمو الاقتصادي وتماشياً مع استراتيجية دبي الصناعية 2030. ونشكر تشاينا إكس دي على الثقة التي وضعتها في قدرة جافزا على دعم خططها للنمو والتوسع".

وأضاف: "لطالما كان توجهنا الاستراتيجي هو التركيز على رحلة نمو تدريجي عبر مختلف قطاعات الأعمال. وفي ظل متغيرات عالم التجارة والصناعة، نقوم بتأسيس بنية تحتية للمستقبل تقدم بيئة تنظيمية تنافسية تدعم توسّعات عملائنا. إننا ملتزمون بإنشاء ممر تجاري من خلال جذب العملاء ودعم تطورهم من خلال الخدمات اللوجستية عالية الجودة والحلول الصناعية التي تعززها الخدمات المبتكرة والمتميزة."

من جهته، قال جي هان، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة "تشاينا إكس دي":

"بصفتها أول شركة تصنيع مواد جديدة انطلقت من الصين لبناء منشأة إنتاج في الشرق الأوسط، ستلعب منشأة "دبي شيندا" (إيه آي كومبونانتس ماتيريالز إف زد إي) في دبي دورًا حيويًا كمركز لوجستي وتصنيعي مع التركيز على المواد المركبة من البوليمر الفائقة الجودة، بما في ذلك سبائك النيلون طويلة السلسلة وغيرها من اللدائن الهندسية المتخصصة لتطوير منتجات الشركة وضمان الجودة والتسويق والتوزيع في الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم "دبي شيندا" الدعم للعملاء الاستراتيجيين الدوليين للشركة في مجال دعم العملاء والخدمات اللوجستية والتسليم ".

وقد افتتح المنشأة الجديدة أحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات في جافزا، وبحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين.

تأسست "تشاينا إكس دي" في العام 1985، وهي أول شركة تصنع مواد البوليمر المركبة في الصين. والشركة عميل لجافزا منذ عام 2014 عندما أسست شركة " إيه آي كومبونانتس ماتيريالز إف زد إي". المصنع الجديد يضم 45 خط إنتاج آلي ومصمم خصيصاً حسب الطلب، وسيكون بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 11,250 طنًا متريًا بحلول عام 2019.

تستخدم منتجات الشركة في الديكور الخارجي والداخلي وفي المكونات الوظيفية لــ 31 ماركة سيارات مصنوعة في الصين، بما في ذلك على سبيل المثال، أودي، مرسيدس بنز، بي أم دبليو، تويوتا، بويك، شيفروليه، مازدا، فولفو، فورد، سيتروين، وباسات وجيتا من فولكس فاجن.