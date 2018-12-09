الكشف عن قيمة استثمارات الهنود في عقارات دبي

دبي - الخليج 365 :

أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن القطاع العقاري في الإمارة استقطب منذ 2006 لغاية الآن 38,800 مستثمراً هندياً يمتلكون 75,345 استثمارًا تزيد قيمتها على 149 مليار درهم.

وأشارت الدائرة إلى أن 3,696 مستثمرًا هندياَ ضخوا 8.17 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018، في 4,414 استثماراً عقارياً في دبي.

وجاء ذلك على هامش تنظيم دائرة الأراضي والأملاك في دبي النسخة العاشرة من معرض دبي العقاري بمشاركة عددًا من كبار المطورين في مدينة مومباي الهندية. حيث انطلقت فعاليات هذا المعرض المتميز في 7 ديسمبر الجاري، ويتواصل حتى التاسع من الشهر ذاته. وافتتاح سعادة محمد صالح أحمد الطنيجي، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في مومباي المعرض، ويرافقه سعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، وسعادة ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، وماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقاري في أراضي دبي، وعدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات العقارية من دبي والهند.

ويأتي تنظيم نسخة هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض في كل من المملكة المتحدة والصين، حيث سجلت الدائرة وشركاؤها حضورًا لافتًا في مدينتي لندن وشنغهاي.

وقالت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري: "إن أراضي دبي تختار أبرز المدن العالمية للتركيز عليها ضمن أجندتنا الترويجية، حيث نأخذ بالحسبان عوامل عديدة، ومن أهمها السجل الاستثماري لمستثمري تلك الدول في سوق دبي العقاري. ولقد أثبتت المعارض السابقة صواب هذه الاستراتيجية، لأنها كانت بمثابة منصات ترويجية فاعلة وجاذبة للاستثمار العقاري في دبي، لاسيما وأننا نسهم في تقديم نخبة اللاعبين الموثوقين في القطاع العقاري للمستثمرين، ونساعد على تعزيز الثقة بين جميع الأطراف، وصولاً إلى صفقات ناجحة لهم جميعًا".

كشفت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري،

وأوضحت راشد بأنه حسب الإحصاءات الصادرة عن إدارة الدراسات والبحوث العقارية، أن المستثمرين من الجنسية الهندية يحتلون دائمًا أعلى المراتب، متفوقين بذلك على المستثمرين العقاريين الأجانب في دبي. وفي هذا العام، ضخ 3,696 مستثمرًا هنديًا 8.17 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018، في 4,414 استثمارًا ،واستقطب سوق دبي العقاري حتى الآن 38,800 مستثمر يمتلكون 75,345 استثمارًا تزيد قيمتها على 149 مليار درهم. وبفضل الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به الإمارة، والعائد الاستثماري المضمون والإيجارات العالية، تواصل دبي المحافظة على مكانتها بين أفضل الوجهات التي يختارها المستثمر الهندي، يضاف إلى ذلك اللوائح والتشريعات الرسمية التي توفرها الحكومة لحماية حقوق جميع الأطراف.

وافتتح على هامش المعرض، مكتب أمين الترويج العقاري في الهند، وقدم المطورين العقاريين من دبي للمستثمرين في الهند عروضًا عقارية حصرية، لاسيما وأن المستثمرين من الجنسية الهندية يتربعون على مرتبة الصدارة ضمن قائمة المستثمرين الأجانب الكثر إقبالاً على الاستثمار العقاري في دبي. ويهدف المعرض إلى الجمع بين خبراء العقارات والمطورين والاستشاريين في دبي تحت سقف واحد، بما يضمن التفاعل السلس بين ممثلي هذه الشركات والزوار الذين يبحثون عن وجهات مثالية لتلبية تطلعاتهم الاستثمارية.

وقال سعادة سالم الموسى، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في "فالكون سيتي أوف ووندرز (ذ.م.م.): "بصفتنا المطور الرئيسي لمشروع "فالكون سيتي" العملاق في دبي، تسرنا المشاركة مع معرض دبي العقاري في الوجهة الثالثة بمدينة مومباي الهندية. وبعد شانغهاي ولندن هذا العام، توجهنا إلى الهند. وخلال السنوات الأخيرة، كان المشترون الهنود من بين أفضل الجنسيات إدراكًا لآفاق الاستثمار العقاري في دبي. وتشير إحصاءات أراضي دبي إلى أن الربع الأول من العام الجاري2018، شهد قيام المستثمرين الهنود بضخ 3 مليارات درهم من خلال 1550 تصرفًا، واحتلوا المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 15.6 مليار درهم في العام 2017. وتمثل هذه الأرقام عاملاً مشجعًا لنا لعرض شقق فندقية فخمة من فئة 5 نجوم للمسنثمرين في مومباي. وتحقق التقدم السريع في الشقق الفندقية في "فالكون سيتي" لاستيعاب التدفق الهائل المتوقع للسياح والزوار خلال معرض إكسبو 2020 الذي يمثل فرصة عظيمة للمستثمرين".

وقال بيه إن سي مينون، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة في شوبا العقارية: "تعد دبي وجهة جذابة، ليس فقط للشركات، وإنما لجميع القطاعات، مثل السياحة والعقارات خلال السنوات القليلة الماضية. وتعد المدينة مركزاً دولياً حيويًا بفضل نموها الاقتصادي الثابت والبنية التحتية المتطورة والتخطيط الحضري العصري وسهولة الوصول منها إلى بقية العالم. إن ثقافتها الجذابة والشاملة، وانتشار قيم التسامح مع كافة الجنسيات تلقى الترحيب من قبل المقيمين والشركات على حد سواء. وسيستفيد المستثمرون من هذه المدينة التي تعتبر أكثر المدن استدامة في المنطقة، وملاذًا آمنًا للاستثمارات العقارية. ومع توافر العقارات الراقية التي طورتها "شوبا" في دبي، فقد حظيت شركتنا بالاعتراف لجودتها العالية التي تضمنها هذه العلامة التجارية، وأصبحت

تقدم دبي مجموعة متنوعة من المشاريع الرائعة لتلبي جميع احتياجات المستثمرين. ومن بين هذه المشاريع "شوبا هارتلاند" الذي تحيط به 2.4 مليون قدم مربع من المساحات الخضراء، ويقع على طول قناة دبي المائية، ويتمتع بميزة فريدة من نوعها، بما في ذلك الموقع المتميز، وأكثر من 42 عامًا من الخبرة. وإذا أضفنا إلى ذلك، "هارتلاند غرينز" وفلل "ووتر فرونت" و "هارتلاند إيستيتس تاونهاوسيز"، يمكن الخروج بنتيجة فحواها أننا في "شويا" نواصل إرساء المعايير التي تقود إلى توفير تجربة معيشة بأعلى مستويات الجودة العالمية".

ويقام المعرض في مجمع "باندرا كيرلا" في مومباي، ويحرص المشاركون فيه على تقديم طيف متنوع من العقارات، ليقدموا من خلالها مجموعة واسعة من الخيارات التي تتوافق مع كافة التطلعات ومختلف القدرات المالية للمستثمرين المرجحين، بما في ذلك الشقق والفلل الفاخرة، وحتى العقارات المطلة مباشرة على الشواطئ، والوحدات السكنية المفروشة، وصولاً إلى المساحات التجارية.

يشار إلى أن المعرض يشهد أيضًا تنظيم ندوات مفتوحة يشارك بها خبراء عقاريين مؤهلون لإطلاع المستثمرين على الآفاق الاستثمارية للعقارات في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عمومًا، مع تسليط الضوء على العوائد

الاستثمارية والميزات الكثيرة المضمونة وخيارات التمويل التي توفرها المؤسسات المالية الوطنية. ويوفر المعرض لزواره الخدمات القانونية المجانية لمساعدتهم على فهم القوانين والقواعد واللوائح العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكيف هي البيئة العقارية الجاذبة للاستثمار التي تمتاز بها دبي إضافة الى تقديم شرح وافي عن البيئة القانونية الراسخة لتحفيز الاستثمار.

وتضم مجموعة الرعاة البلاتينيين لمعرض دبي للعقارات كلاً من "فالكون سيتي" و "نخيل" و "شوبا"، بينما دخلت "جيميني للعقارات" راعيًا ذهبيًا للمعرض. وتشمل قائمة الشركاء الحكوميين كلاً من القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مومباي وغرفة دبي وشرطة دبي وهيئة المعرفة ودبي للسياحة. واتفق المعرض مع طيران الإمارات كشريك للنقل الجوي، ومع "كيو 4 كونسالتانتس" أمين التسجيل العقاري في الهند، و "ميداليون" أمين التسجيل العقاري الدولي، وشركة "جي إل إل" كشريك عقاري استراتيجي، إضافة إلى شركاء آخرين.