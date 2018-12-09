شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 09-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي في المنطقة الخضراء، حيث اغلق الخميس عند مستوى 4876 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لقيمة التداول لثاني جلسة على التوالي، ومازال المؤشر يلامس خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة وفي الوقت الذي لا تعكس فيه المؤشرات الفنية أي إشارات ذات أهمية، مما يدفعنا بالقول بان المؤشر قد ينخفض لمستوى الدعم 4750 نقطة مرة أخرى، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 4950 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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