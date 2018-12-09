شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يخترق القناة الهابطة -تحليل صباحي- 09-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تجاهل المؤشر مستوى الدعم الهام 2600 نقطة، حيث واصل تراجعه لينهي الأسبوع الماضي عند مستوى 2580 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر منذ شهر سبتمبر من عام 2013، مستقرا أسفل القناة الهابطة طويلة الأجل، وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى 2350 نقطة، ويتجه المؤشر حاليا لمستوى الدعم 2500 نقطة كمستوى اول ثم 2350 نقطة كمستوى ثان، شر ط بقاء المؤشر أسفل مستوى 2650 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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