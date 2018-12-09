شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 09-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 10598 نقطة، مقتربا بذلك من خط القناة الصاعد متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة، و في ظل تدني قيم التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية تعكس إمكانية إعادة المؤشر اختبار مستوى الدعم الحالي عند 10250 نقطة مرة أخرى، الا ان هذا السيناريو مرهون بعدم تجاوز المؤشر لمستوى 10800 نقطة.



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