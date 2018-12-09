شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اسمنت الخليج (GCEM) يسجل ادنى مستوى في سبع سنوات -تحليل صباحي- 09-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في اتجاه هابط على المدى القصير والمتوسط، حيث اغلق الأسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 0.79 درهم، وهو ادنى مستوى يحققه السهم في سبع سنوات، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 0.80 درهم، مما يعكس تفوق عمليات البيع على الشراء، ويمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 0.70 درهم، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 0.86 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.78 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.80 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط