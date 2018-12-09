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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اسمنت الخليج (GCEM) يسجل ادنى مستوى في سبع سنوات -تحليل صباحي- 09-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في اتجاه هابط على المدى القصير والمتوسط، حيث اغلق الأسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 0.79 درهم، وهو ادنى مستوى يحققه السهم في سبع سنوات، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 0.80 درهم، مما يعكس تفوق عمليات البيع على الشراء، ويمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 0.70 درهم، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 0.86 درهم.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.78 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.80 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اسمنت الخليج (GCEM) يسجل ادنى مستوى في سبع سنوات -تحليل صباحي- 09-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .