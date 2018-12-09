شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة اغذية (AGTHIA) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 09-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 3.90 درهم، وذلك على خلفية ملامسته لخط اتجاهه الهابط متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 3.70 درهم خاصة في ظل ظهور إشارات سلبية على مؤشر "Stochastic " الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم أسفل مستوى 4.10 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.83 درهم وبين مستوى المقاومة هو 3.97 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط