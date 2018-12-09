شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف أبوظبي الاسلامي (ADIB) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 09-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 3.86 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وأيضا منذ منتصف الشهر الماضي، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 3.70 درهم كمستوى اول، شرط ثبات السهم أسفل مستوى 4 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.79 درهم وبين مستوى المقاومة هو 3.93 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط