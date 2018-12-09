شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الإمارات للإتصالات (ETISALAT) يغلق عند نفس سعر الفتح -تحليل صباحي- 09-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس، حيث استهل الجلسة عند مستوى 16.90 درهم، ثم ارتفع مسجلا 17 درهم، تراجع بعدها ليغلق عند نفس سعر الفتح، ومقتربا من مستوى الدعم الحالي عند 16.85 درهم، في ظل تدني كمية التداول لثاني جلسة على التوالي، ليغلق السهم بذلك أسفل خط "Kijun Sen " وهو احد خطوط مؤشر "Ichimoku Cloud" لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى 16.85 درهم، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 16.35 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.83 درهم وبين مستوى المقاومة هو 16.97 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط