شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 09-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات جلسة الخميس الماضي مرتفعا عند مستوى 0.397 درهم، الا انه فشل في الحفاظ على هذه المكاسب، حيث تراجع ليغلق منخفضا عند مستوى 0.38 درهم، في ظل ارتفاع في كميات التداول، وهو ما يعكس إمكانية مواصلة السهم لتراجعات قد تصل لمستوى الدعم التالي عند 0.35 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 0.40 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.36 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.39 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط