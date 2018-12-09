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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اشراق العقارية (ESHRAQ) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 09-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض الخميس ليغلق عند مستوى 0.51 درهم، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 0.53 درهم، في ظل تدني كميات التداول، مما يعكس عزوف كثير من المتداولين عن التداول في السهم، كما انخفض السهم أسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands " وهو ما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.45 درهم، شرط اختراق السهم لمستوى 0.50 درهم.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.49 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.52 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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