شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الشارقة الاسلامي (NBS) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 09-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم تحت سيطرة البائعين كما أشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث انهى تداولات الأسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 1.14 درهم، مسجلا ادنى مستوى في سبعة اشهر، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 1.15 درهم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 1.10 درهم، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 1.16 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.13 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.15 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط