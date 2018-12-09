شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي (DFM) يواصل سلسلة التراجعات -تحليل صباحي- 09-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم سلسلة تراجعاته لينهي تداولات الخميس الماضي عند 0.78 درهم، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 0.80 درهم، مما يدل على قوة البائعين الحالية والتي نتوقع ان تهبط بالسهم لمستوى الدعم التالي والقوي عند 0.68 درهم، خاصة في ظل استمرار الميل الهابط لمؤشر ماكد، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم أسفل مستوى 0.81 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.76 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.79 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط