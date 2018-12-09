شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي (DFM) يواصل سلسلة التراجعات -تحليل صباحي- 09-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم سلسلة تراجعاته لينهي تداولات الخميس الماضي عند 0.78 درهم، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 0.80 درهم، مما يدل على قوة البائعين الحالية والتي نتوقع ان تهبط بالسهم لمستوى الدعم التالي والقوي عند 0.68 درهم، خاصة في ظل استمرار الميل الهابط لمؤشر ماكد، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم أسفل مستوى 0.81 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.76 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.79 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي (DFM) يواصل سلسلة التراجعات -تحليل صباحي- 09-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .