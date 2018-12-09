شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة السلام القابضة (ALSALAMKW) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 09-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 0.396 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته لمستوى المقاومة 0.43 درهم، وبالتزامن مع ملامسة السهم لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، مما يشكل ضغطا قد يدفع بالسهم لأسفل لمستوى الدعم 0.35 درهم، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 0.43 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.37 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.42 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط